Alsace : jusqu'à un mois de pluie entier en 48 heures

Bas-Rhin, France

Le Bas-Rhin en alerte orange aux inondations, tout comme cinq autres départements (la Moselle, la Marne, les Ardennes, la Meuse et la Moselle). Il faut dire que les pluies ont été assez abondantes cette nuit. Il est tombé 50 mm au champ du feu, 23 mm à Strasbourg.

Selon le site Vigicrue, le service d'information sur le risque de crues

des principaux cours d'eau en France, les niveaux de la Sarre (Alsace Bossue) et de la Zinsel (Brumath et Saverne) sont en vigilance orange. Une attention particulière est portée également sur l'Eichel, la Zorn et la Bruche. Quelques débordements et inondations locales en zones sensibles seront possibles jusqu'à la nuit prochaine.

Une route a été coupée en Alsace bossue, la départementale 133 ce lundi matin entre Oberhof et Buchelberg en Moselle pour cause d'inondation.