On bat des records de températures en Côte-d'Or

Grand soleil et ciel bleu. Il fait actuellement 10 °C de plus que les normales saisonnières, et cela va durer jusqu'à vendredi.

On est nombreux à profiter de ce beau temps. Il fait 10° de plus que la normale

Lunettes de soleil, short et T-shirts, juste avant Pâques, on a un petit bout d’été qui pointe le bout de son nez. Ce mardi 30 mars, on bat des records de températures : 25° 5 relevé par Météo France cet après-midi a Châtillon-sur-Seine. C'est quasiment un demi-degré de plus que le précédent record établi en 1989.

Il a fait 25,4°C à Montbard et 22°C à Dijon. Nous sommes 10°C en dessus des normales saisonnières pour une fin mars.

D'autre records sont peut-être à venir, car ce temps radieux va se poursuivre jusqu’à vendredi fin de journée, avant un retour des nuages. Des averses sont à craindre pour la chasse aux œufs de Pâques ce dimanche. Les températures vont chuter pour retrouver leur niveau normal en début de semaine prochaine.

Un temps estival qui donne envie de prendre l'air © Radio France - Nourhane Mamhoudi

Pics de chaleur partout en France

Cette situation est la même sur tout le pays. Selon Météo-France, globalement il y a entre 7 et 11 degrés de différence par rapport à une moyenne sur le mois de mars. Exemples : A Cherbourg dans la Manche, la température affichait 23,4 degrés ce mardi, alors qu'en moyenne en mars, la température est d'environ 10,6 degrés. A St-Brieuc (Côte-d'Amor). A Bourg-saint-Maurice (station de Savoie à 865 mètres) : 25,3 degrés. A Troyes (Aube) : 24,1. Dans le sud-Ouest, dans les Landes, Tartas affiche 27,5 degrés.