Béarn : des températures élevées mais pas de record

Pyrénées-Atlantiques, France

Difficile de passer à côté du nouvel épisode de chaleur extrême qui touche le Béarn et plus largement la France entière. Un temps difficilement respirable, c'est vrai, mais pour l'heure pas de températures record. Ainsi à 17h30, Météo France relevait au plus chaud de la journée 36,5°C à Ger, 36,8°C à Orthez, 37,2°C à Pau-Uzein et 37,6°C à Pontacq.

La station de Ger a certes battu son précédent record de plus d'un degré, mais elle a été installé il y a moins de 10 ans, ainsi, cette valeur n'a finalement pas grand chose de "record" juge Météo France. À Pau, le record en juillet est de 39,2°C, et le record absolu datant de l'été 2003 de 39,9°C. Des températures qui ne devraient pas être atteintes cette année, la période de chaleur devrait encore durer 48 heures, mais sans dépasser les valeurs atteintes ce mardi.