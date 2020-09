Béarn : il va encore faire (très) chaud ce lundi

Un pic de chaleur frappe en cette fin de week-end le Béarn. Des températures de 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison prévoyait Météo-France, et qui se sont vérifiées ce dimanche : 35,7°C à Orthez, 34,3°C à Pau au plus chaud de la journée... Et demain, ça devrait être pire, les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance jaune à la canicule jusqu'à ce lundi soir. "Il y a de l'air chaud qui remonte du sud, poussé par un vent qui vient du Portugal... La barrière des Pyrénées en plus a tendance à assécher et réchauffer la masse d'air", explique pour France Bleu Béarn Bigorre Philippe Valat, prévisionniste Météo-France pour les Pyrénées-Atlantiques.

Record à Navarrenx

C'est le nord-Béarn qui est le plus touché par ce phénomène ces jours-ci alors que la Bigorre est "épargnée" : il a fait ce dimanche au maximum 32,7°C à Tarbes et à Lourdes. Ce lundi, le thermomètre devrait à nouveau frôler les 36°C entre Pau et Orthez, de quoi donner chaud. Navarrenx a battu son record de température pour le mois avec 36,8°C ce dimanche (le précédent record établi le 4 septembre dernier était de 35,5°C) mais pas faire tomber de record de chaleur pour le Béarn pour un mois de septembre. À titre d'exemple pour le mois de septembre, il a fait 36,3°C à Pau en 1970, et même 37,5°C à Orthez en 2016.

"Cette chaleur sera un peu moins ressentie qu'en juin ou juillet, parce que les journées sont un peu plus courtes, note Philippe Valat. Et puis le matin les températures seront douces, autour de 18°C", de quoi aider à passer ce pic. Dès mardi les températures devraient légèrement redescendre, tout en restant au-dessus de la barre des 30°C.