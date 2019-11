Beaucoup de curieux à la pointe de la Torche pour aller voir les vagues

Mathieu et Mustafa, deux Parisiens venus voir les vagues à la Pointe de la Torche

Penmarch, France

Sur la pointe de la Torche, à Penmarc'h, les prévisionnistes de Météo Bretagne ont pu enregistrer des rafales de vent à plus de 98 kilomètres/heures. La tempête Amélie a touché le sud de la Bretagne sans faire de gros dégâts.

A la Pointe de la Torche, ils étaient nombreux à venir voir se déchaîner les vagues. "On vient prendre du vent, de l'air, de l'iode, un grand bain de bonne humeur et de puissance. On est trempés mais c'est vraiment super agréable", se réjouit Karine

C'est "tenue cosmonaute" pour Thierry, l'un des nombreux photographes venues capturer le mouvement des vagues : "un pantalon de pluie, plusieurs couches sous le manteau coupe-vent, des gants, le bonnet, les chaussures imperméables." Le plus impressionnant, c'est ce tapis d'écume qui se déroule le long du chemin pour accéder au bout de la pointe. "On dirait de la crème chantilly", se régale Stéphanie, le visage enfoncé dans un gros manteau.