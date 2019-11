La liste des matches reportés à cause des intempéries s'allonge en Dordogne. Le disctrict de football a décidé d'annuler toutes les rencontres du week end en dehors de celles qui ont lieu sur des terrains synthétiques. Certains matches de rugby sont également impactés.

Beaucoup de matches reportés en Dordogne à cause des intempéries

24000 Périgueux, France

Les municipalités sont de plus en plus nombreuses à prendre des arrêtés pour interdire l'utilisation des terrains pour les matches de foot et de rugby . Ce vendredi matin, c'est la mairie de Trélissac qui a annoncé que le match de championnat de football national 2 Trélissac-Angoulême qui devait se jouer demain soir à 18h était reporté.

Ce vendredi après-midi, c'est le district de football de la Dordogne qui annonce que tous les matches du week end, en dehors de ceux qui se jouent sur une pelouse synthétique, sont reportés.

Des matches de rugby également reportés

Les intempéries et les pluies incessantes provoquent également des reports de matches en rugby : en Fédérale 1, Anglet – Bergerac n'aura pas lieux. En Fédérale 3, les rencontres Lalinde – Monflanquin et Cancon et Pays Médoc – Nontron sont également reportées.

En revanche, pour le moment le match de fédéral 2 entre Périgueux et Belvès est toujours maintenu dimanche à 15h au stade Rongiéras.