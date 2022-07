Berry : canicule attendue pour la fin de la semaine

De nouveau, le Berry va suffoquer. Les prévisionnistes de Météo Centre annoncent la hausse progressive des températures tout au long de la semaine. "Au début, ce sera 37 à 38° mais dès ce week-end on devrait atteindre les 40° au moins et cela pendant plusieurs jours" prévient Olivier Renard, président de Météo Centre.

Un phénomène extrême qui s'explique par la présence d'une "goutte froide" très haut en altitude, pulsant l'air chaud venu du Maroc au dessus d'une large moitié sud de la France. "L'anticyclone va se renforcer, on aura moins d'échange d'air et donc une augmentation de la température. Mais pour l''heure, on ne sait pas quelle sera la durée ni l'intensité de ce phénomène". Seule certitude, une canicule s'installera bien en Berry à la fin de la semaine.

La canicule attendue ce week-end

Pour qu'on puisse parler de canicule en Berry, les critères sont précis : les minimales la nuit ne doivent pas descendre sous les 18° et les températures en journée atteindre a minima 34° pendant au moins 3 jours. Des seuils que l'on devrait largement dépasser d'ici vendredi.

Il reste que ces phénomènes extrêmes -pluie, sécheresse, orage, grêle, canicule - se multiplient ces dernières années, inquiétant au plus haut point les prévisionnistes. "Entre 1949 et 1999, on a compté 17 canicule. Avec celle qui arrive cette semaine, on en répertorie 23 depuis l'an 2000..." constate affligé Olivier Renard. Pourtant, Météo Centre continue d'essuyer régulièrement des commentaires de climatosceptiques sur les réseaux sociaux. "Le Community manager sent l'inquiétude et voit des avis de plus en plus trancher. Il faut pas tirer sur le messager ! ".

De fait, l'angoisse suscitée par le changement climatique est aujourd'hui un objet d'étude pour l'OMS -Organisation mondiale de la santé. "Des épisodes extrêmes, il y en a toujours eu. Mais là, la vitesse et la récurrence à laquelle on grimpe dans les valeurs extrêmes, dans les épisodes violents... Ca devient compliqué. C'est anxiogène".

Les conseils de prudence s'appliquent

En attendant, il va falloir affronter ces quelques jours de grosse chaleur suivis d'une canicule. Les conseils de prudence restent en vigueur : éviter de sortir de chez soi, notamment aux heures les plus chaudes, s'hydrater, ne pas faire de sport en plein air par 40°... Du bon sens qu'il ne fait pas de mal de rappeler : "Je croise encore des cyclistes qui sortent en pleine canicule sur les routes du Berry. C'est pas raisonnable. Le corps en prend un coup..." gronde Olivier Renard. Le vélo, pendant la canicule, il faut mieux le regarder à la télé !