Berry : des orages, localement forts dans les prochaines heures

Une vague orageuse assez marquée balaie depuis ce vendredi soir le centre de la France, et notamment le Berry. Des orages, parfois violents, ont d'ailleurs éclaté dans la soirée. Une situation orageuse qui va perdurer ce samedi et jusqu'à demain dimanche. Après un début d'après-midi dans une ambiance lourde, des orages pourraient commencer à éclater en début de soirée. Selon Météo Centre, pourraient être localement forts et localisés, pouvant laisser toutefois certains secteurs au sec. D'importants cumuls de pluie et de fortes de rafales de vent ne sont pas à exclure.

De son côté, Météo France n'exclut pas quelques chutes de grêle sous certaines cellules orageuses potentiellement violentes. Soyez prudents donc si vous devez vous déplacer.

Risque de grêle sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire - Météo France