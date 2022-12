Biarritz : les touristes profitent de Noël à la plage

22 degrés à l'extérieur, 14,5 degrés dans l'eau, et un grand ciel bleu : en ce week-end de Noël à Biarritz, on se croirait presque au printemps. Certains se jettent même à l'eau, comme ces deux parisiens, originaires du Pays basque : "elle est très bonne, on sent qu'elle est un peu plus chaude que l'année dernière", lance le jeune homme en ressortant, un brin inquiet tout de même "de ce que ça dit du réchauffement climatique".

Ces parisiens, originaires du Pays basque, se sont jetés à l'eau pour profiter du beau temps à Noël © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"C'est top !"

La plupart des touristes qui passent le week-end voire une semaine ici sont surtout ravis. Pour certains, "c'est le choc thermique", confirme Sandra, venue de Reims pour passer Noël avec sa fille. "La semaine dernière dans la Marne, on a eu -11, de la neige, on a gratté le pare-brise le matin... Là, il n'y a pas un nuage, c'est fou !" Une douceur qui lui donne même envie de piquer une tête. Caroline, à ses côtés, est plus frileuse. "Moi je me baigne à 25 degrés, pas 14 ou 15, lance-t-elle en riant. Il fait très très beau ici, c'est vraiment bien et très appréciable". "C'est très agréable ! ajoute Corinne, qui arrive des Vosges. Il faisait 10 degrés quand on est partis, on a eu de la pluie sur toute la route, et là, le ciel bleu".

Un peu plus loin, sur le sable, Félix, "8 ans trois quart", est perplexe : "ça fait bizarre, on est au soleil, alors qu'à la maison il neige et il gèle !" Avec sa petite soeur et ses parents, ils sont arrivés vendredi de Chartres, dans l'Eure-et-Loir. "C'est vrai qu'on prend un certain plaisir à venir ici, faire le plein de soleil pour passer la fin de l'hiver", reconnait Vincent, le papa. "C'est royal, vraiment super", confirme Alice.

Certains trempent seulement les pieds dans l'eau, lunettes de soleil sur le nez © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Même ceux qui ont fait moins de route, comme Aïdi, depuis le Tarn, savourent. Elle et son mari ont rejoint leur fille qui travaille désormais à Anglet. "Il y a un ciel bleu magnifique, la chaleur sur la plage, c'est le top", se réjouit-elle. Elle a étalé sa doudoune sur le sable : "on avait peur d'avoir trop froid, mais on aurait mieux fait de la laisser dans la voiture", plaisante-t-elle. Son mari, pull sur la tête pour se protéger le crâne, ajoute en grimaçant : "la crème solaire aussi est restée dans le coffre". S'il y avait bien un accessoire à ne pas oublier pour ce Noël, c'était pourtant celui-ci.