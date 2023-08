Bien dormir en pleine canicule : un médecin dijonnais vous donne ses conseils

Depuis une semaine, jeudi 17 août 2023, la Côte d'Or est en vigilance canicule. Avec un pic de chaleur ce jeudi 24 août : on atteindra les 37 degrés à Dijon. A 23h, il fait encore 27 degrés. Et on stagnera à 23 la nuit. Alors que la température idéale, c'est plutôt 18-19 degrés.

Aérer le matin et le soir, humidifier la peau

"Dès que la fenêtre n'est plus éclairée par le soleil, et que la température baisse, il faut bien penser à ouvrir la fenêtre", explique le médecin. Et ne pas hésiter à utiliser des brumisateurs pour humidifier la peau. "Une solution qui fait baisser la température corporelle". Le médecin conseille aussi de ne pas trop se couvrir la nuit.

Pas de sport trop tard le soir

Le médecin conseille de limiter l'activité physique le soir : "comme il fait déjà chaud à l'extérieur, si on échauffe le corps par une activité physique intense, il aura encore plus de mal à se refroidir et donc à s'endormir". Pas de repas trop lourd non plus car "il y a beaucoup de reflux. Et manger trop chaud ou copieux, ça nécessite plus d'énergie pour le corps et donc ça retarde l'endormissement", détaille Clément Guillet.

La douche glacée : une fausse bonne idée

"Ni trop chaud, ni glacé" : la température de la douche doit être "tiède", souligne le docteur. C'est comme quand on boit des boissons glacées : "ça trompe le corps, qui croit qu'il souffre de froid. Donc il va essayer de se réchauffer". Et on obtient l'inverse de ce que l'on veut obtenir, à savoir se rafraîchir.

Attention à la climatisation

Elle peut être très utile pour refroidir le corps mais attention à ne pas la régler sur des températures trop faibles. Afin de ne pas attraper un coup de froid, le médecin conseille de ne pas descendre en-dessous de 19 degrés. Si c'est trop froid, le risque peut être aussi que "le dormeur se réveille". Par contre, le ventilateur peut être utilisé en alliance avec une humidification du corps. De cette façon, la sueur peut s'évaporer plus facilement et le corps se refrodira.