Bilan météo : le mercure s'emballe en Limousin pour ce mois de Septembre

De tristes records de chaleur ont été enregistrés sur le département de la Haute Vienne et de la Corrèze en ce début d'automne. Un constat alarmant sur la hausse des températures, à Limoges en septembre par exemple, il a fait en moyenne 6 degrés de plus que la normale en journée explique Météo France.

La tendance s'applique plus généralement au Limousin avec des températures qui ont presque toujours dépassé les moyennes de saison. On peut retenir quelques pics, notamment le 4 septembre avec 35 degrés en moyenne enregistrés dans la région, ou bien le 9 septembre qui comptait 34 degrés.

Ces chaleurs inédites sont en fait liées, selon Météo France, à un anticyclone qui a pris forme depuis le début de l'été au-dessus de l'Europe Centrale entraînant un courant d'air chaud que l'on peut ressentir sur notre territoire.

Pas de records de sécheresse

Néanmoins, les indicateurs de pluie n'annoncent pas de records de sécheresse. Le climat estival a été propice à un temps orageux et aux pluies.

Tout de même, on remarque que le temps a été un peu plus sec que la normale, notamment dans le nord de la Haute Vienne et en Basse-Corrèze. Brive-la-Gaillarde affiche par exemple, 52 mm de pluie soit 20 mm en dessous des normales de saison. En revanche, il a beaucoup plu dans d'autres zones, comme à Tulle par exemple qui enregistre d'importantes quantités de précipitation. Les conditions météorologiques ont parfois laissé place à de gros orages, provocateurs de légers dégâts, comme celui du 17 septembre à Limoges et ses alentours. Les nuits sont restées fraîches également.

Si le thermomètre semble reprendre des airs d'automne aujourd'hui, ce sera de courte durée car les chaleurs devraient reprendre dès la fin de cette semaine.