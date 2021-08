Bilan météo : un bel été pour le Finistère

C'est la fin de l'été et l'heure est au bilan météorologique. Il semblerait que le Finistère soit le département le plus chanceux de Bretagne.

"Il faut bien avouer que l'on a été privilégiés par rapport aux autres départements ! Le Nord Finistère a même eu plus de chance que le Sud" concède Michel Aïdonidis, le directeur de la station météo de Brest-Guipavas. "Pour le mois de juillet, au niveau des températures, on est _au dessus des normales de saison avec +1°_." Le mois de juillet 2021 est le 15ème mois de juillet le plus chaud depuis l'ouverture de la station Brest-Guipavas en 1945.

Des pics de chaleurs à venir

On s'en rappelle tous, on a connu de très fortes chaleurs à la mi-juillet avec des températures allant parfois au-delà de 30°." C'était inédit, le département du Finistère était en alerte jaune canicule à ce moment-là, ce qui est très rare." Les fluctuations naturelles du climat sont considérées comme normales par le directeur de la station météo mais ce sont les écarts importants de températures en très peu de jours qui inquiètent Michel Aïdonidis, "Le 12 juillet on était à 18,9° et le 20 juillet à 30,6°. Ce sont ces écarts très brutaux qui peuvent causer des problèmes en terme de santé. Nous ne sommes pas habitué à ce genre de grosses chaleurs." Les tendances météorologiques montrent que nous allons de plus en plus vers ces fluctuations et ces pics de chaleur liés au changement climatique dans les prochaines décennies.

En ce qui concerne le mois d'août, "il n'y a pas eu de gros excès. _Nous oscillons autour des normales de saison_." L'ensoleillement a tout de même été très important ce mois-ci.