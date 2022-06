Blain : après l'orage du 21 juin, une fabricante de bougie perd toute sa production

Anaïs Sidot a perdu toute sa production de bougies, diffuseurs d'odeurs et autres produits de senteurs, après le passage d'un violent orage à Blain, mardi 21 juin. Fabrication, emballage, trésorerie... Elle doit tout reprendre à zéro.

En une fraction de seconde, le ciel vire du bleu au noir, et c'est un déluge qui s'abat sur la commune de Blain, le mardi 21 juin vers 17 heures. Le stand d'Anaïs Sidot s'est écroulé sous la pluie battante et toutes ses bougies, diffuseurs d'odeurs et autres produits de senteurs ont été soit détruits, soit imprégnés d'eau. Elle a perdu tout son stock dans la tempête, le peu qui lui reste est inutilisable.

Un orage colossal

L'orage a été d'une ampleur inédite : "Les quatre drapeaux plantés devant la mairie se sont envolés, des arbres sont tombés, on a jamais vu ça", assure Jean-Michel Buf, le maire de Blain. La mairie avait préparé la fête de la musique sans se soucier de la météo, puisque aucune alerte n'avait été déclarée.

"Je suis choquée de ce qui s'est passé. Je suis dégoûtée, c'est du gâchis" déplore la jeune entrepreneuse itinérante, la voix tremblante. Au total, 4.000 euros de perte de marchandises. Mais c'est surtout tout ce qu'elle a construit depuis la création de son entreprise en 2019 qui s'écroule, deux ans et demi de travail acharné avec 60 heures par semaine de fabrication et de marchés.

Assurée pour des sinistres en "intérieur"

Elle était partie de zéro, en investissant ses propres fonds dans son entreprise "Mes petits plaisirs", sans faire de crédit. Lorsqu'elle signe son contrat d'assurance, elle ne se doute pas qu'elle est couverte pour des dégâts causés par des intempéries en intérieur, mais pas en extérieur. Anaïs rit jaune : "C'est drôle quand même. Je me revois dire à l'assureur que je veux être assurée aussi bien pour mon atelier que pour les marchés, etc. enfin le top du top quoi. Moi je suis pas vendeuse d'assurance, je lui ai fait confiance les yeux fermés. Je trouve ça aberrant".

Il a fallu qu'elle rachète près de 2.000 euros de matière première, qui viennent s'ajouter à ses pertes. Un gros coup dur. Depuis la catastrophe, elle passe ses nuits à fabriquer des bougies et ses journées à les emballer.

Une cagnotte a été mise en ligne pour lui venir en aide. Anaïs Sidot peut déjà compter sur ses clients les plus fidèles qui commencent déjà à venir dans sa boutique à Savenay, dans laquelle elle va définitivement s'installer à la rentrée.