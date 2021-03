Bourges : le réchauffement climatique déjà bien visible

Pas moins de 7.000 amendements sont déjà prévus. 110.000 manifestants ce weekend, partout en France exhortent le gouvernement à aller plus loin. Ce projet de loi entraînera la fermeture de certaines lignes aériennes intérieures. Il crée par exemple un délit d'écocide et veut lutter contre les passoires thermiques...

Philippe Boissel, directeur de Météo France à Bourges et référent régional pour Météo France © Radio France - Michel Benoit

2020 est l'année la plus chaude jamais relevée à Bourges : 13,7° de moyenne (13,4° à Châteauroux) puis viennent dans l'ordre 2018, 2019 et 2011... On a gagné 1,7 ° par rapport à 1878, début des relevés de températures à Bourges. Le réchauffement est bien visible avec des phénomènes de plus en plus marqués, que nous décrit Philippe Boissel, référent régional pour Météo France : " On risque d'avoir des périodes de canicule plus nombreuses et plus marquées. Cela aura aussi un impact sur la ressource en eau. On aura vraisemblablement moins de pluies l'été. Peut-être un peu plus l'hiver, mais l'augmentation des températures accentuera l'évaporation."

On voit clairement le réchauffement s'installer dans les courbes de Météo France, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un cercle vicieux déjà engagé pour les 20 ans à venir. L'objectif est d'inverser la tendance en limitant l'augmentation des températures à 2° (si on ne fait rien, on pourrait gagner 5°) d'ici la fin du siècle. La communauté d'agglomération de Bourges veut relever le défi : " On peut agir à notre niveau " espère Irène Félix , présidente de Bourges +Plus. " Il faut végétaliser davantage les villes. La mairie de Bourges lance des plantations dans les cours d'école. Il faut également végétaliser les toits ou les murs. L'autre effort sera de faciliter l'infiltration des eaux dans les sols grâce à des revêtements drainants pour conserver l'eau localement. Evidemment il faut agir sur les déplacements, et les consommations d'énergie. " Les règles d'urbanisme vont être plus strictes mais le gros défi reste la rénovation énergétique du bâti ancien. Les aides ont été renforcées par l'état et les collectivités. Tout cela sera t-il suffisant, sans une prise de conscience individuelle et un changement de nos modes de vie et de consommation ?