Bourges : les jardiniers heureux d'avoir un hiver cette année

Le gel est l'allié du jardinier, un gel pas trop fort quand même... Et ce n'est pas Raymond qui nous dira le contraire. Nous le surprenons en train de bêcher sa parcelle en fin d'après-midi, près de la piscine Robinson à Bourges : " Là, ça a dégelé un petit peu donc ça va mieux, parce que ce matin, on pouvait pas bêcher, c'était trop dur la terre."

Michel Besse, président des jardiniers solidaires, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'idéal est de bêcher en novembre et décembre pour ensuite laisser agir le froid qui aura un effet bénéfique avant les semis de printemps : " Avec mon père, on bêchait à grosses mottes " se souvient Michel Besse, président des jardiniers solidaires à Bourges. " L'hiver et le gel venaient casser ces mottes. Quand arrivait le moment de retravailler au printemps, en février, mars, avril, on n'avait plus qu'à passer un petit coup de râteau ou de serfouette et tout était reparti. C'était idéal, on faisait du beau travail. " La terre sera plus fine pour les semis...

Les jardiniers solidaires de Bourges exploitent six parcelles et offrent une partie de leurs récoltes aux associations d'entraide. © Radio France - Michel Benoit

Le froid, en revanche n'a qu'un effet relatif sur certains prédateurs du jardin, relativise Michel Besse : " _Ce qu'on appelle la vermine, les limaces, les escargots, sentent beaucoup mieux que nous, le gel arriver. Ils s'enterrent ou se cachent sous la végétation pour s'abriter du froid, et ils ressortent au printemps. Il faudrait vraiment un très grand froid sur une période assez longue pour qu'ils en souffrent vraiment." _Ce sera très bien pour les oiseaux... Le froid pourrait revenir la semaine prochaine, Raymond est ravi. : " Le froid, c'est très bon, mais faut pas rester les mains dans les poches évidemment ! Faut travailler. On se motive, comme dirait l'autre ! "