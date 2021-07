Brest : pas une seule minute de soleil en six jours

Brest est actuellement la ville la moins ensoleillée de France. Il n'y a pas eu une seule minute de soleil entre le 3 et le 8 juillet, soit six jours consécutifs de grisaille. Du jamais vu depuis le mois de juillet 1948 selon Météo France.

On ne fait pas le plein de vitamine D à Brest. Elle est la ville la moins ensoleillée de France depuis le début du mois de juillet, selon Météo Bretagne. Pire : le soleil n'est pas apparu dans le ciel pendant 6 jours consécutifs, du 3 au 8 juillet. Ce mois-ci, il n'a brillé en tout et pour tout que 4 heures et 7 minutes sur la Cité du Ponant : 3h47 d'ensoleillement le 1er juillet et seulement 20 minutes le jour d'après.

C'est tout simplement du jamais vu à Brest. Pour retrouver une série de quatre jours sans soleil en plein été à Brest, il faut remonter à août 1992 et à juillet 1948, d'après les prévisionnistes de la station Météo France de Brest-Guipavas.

