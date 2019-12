Bretagne : attention au coup de vent attendu ce dimanche soir

Des rafales pouvant atteindre les 130 km/h sont annoncées sur les côtes de la Manche et jusqu'à 110 km/h sur le littoral Atlantique dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 décembre.

Région Bretagne, France

Le ciel va s'assombrir et le vent se lever progressivement en fin de journée ce dimanche 8 décembre en Bretagne. Un coup de vent est attendu sur la région dans la nuit de dimanche à lundi. Des rafales pouvant aller jusqu'à 130 km/h sur les côtes de la Manche, en mer d'Iroise et 110 km/h sur le littoral Atlantique et dans les terres sont annoncées par les prévisionnistes.

Appel à la vigilance en Côtes-d'Armor

Rien d'exceptionnel, mais suffisamment fort pour que la préfecture des Côtes-d'Armor appelle ses habitants à rester vigilants. "Le département est placé en vigilance jaune vagues-submersion pour la marée haute de lundi, entre 4h et 5h du matin. Il y aura des fortes vagues de nord-ouest pouvant atteindre 8 à 10 m au large," précise la préfecture dans un communiqué.

De son côté, Météo Bretagne annonce, en lien avec la dépression Atiyah présente en Irlande, "une mer démontée attendue sur les côtes bretonnes et en particulier de Penmarch' à Cancale. Une houle de 10 mètres est attendue sur le nord du Finistère et les îles Ouessant et Molène." Le vent devrait perdre en intensité dès le début de la matinée ce lundi.

Service navettes perturbée dans le Morbihan

Dans le Morbihan, la compagnie Océane annonce des perturbations voire des annulations dans son service de navettes entre les îles. Les passagers peuvent consulter les informations trafic sur le site internet de la compagnie. Selon Météo France, ces îles seront exposées à des rafales jusque 120 km/h et une mer grosse en deuxième partie de nuit.