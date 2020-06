Bretagne : beaucoup de pluie depuis une semaine, mais les records ne sont pas battus

Depuis une semaine, la Bretagne est bien arrosée avec de fortes précipitations et des inondations locales. Malgré tout, selon Météo France, on est loin des records pour un mois de juin. Le soleil et la chaleur sont de retour dès le début de la semaine prochaine prévoit Météo Bretagne.

Après une longue période de temps sec et parfois de chaleur, de mars à mai, la Bretagne connait un mois de juin perturbé avec de fortes pluies depuis jeudi 11 juin. "Les pluies sont tombées sur des sols secs et ont fait du bien" explique Franck Baraer climatologue à Météo France. Il est tombé en moyenne 100 millimètres de pluie en une semaine, soit deux à trois fois plus qu'un mois de juin normal. Sous les orages, il peut tomber entre 20 et 30 millimètres d'eau en une heure. Mais les records sont loin d'être battus. Par exemple en 1993, 145 millimètres d'eau étaient tombés en moyenne à Rennes durant la même période ou encore 189 millimètres à Brest en 2007. En juin 2019, des orages violents avaient provoqué des crues en amont de la Vilaine, près de Rennes. A quelques jours de l'été, "les réserves souterraines et de surface sont bien remplies" précise Franck Baraer.

Le retour de la chaleur

L'accalmie va se ressentir dès ce week-end en Bretagne et la semaine prochaine s'annonce très ensoleillée avec des pics de chaleurs qui pourraient atteindre les 29° à Quimper, Rennes et Redon mercredi jusqu'à 30° jeudi selon Météo Bretagne.

