Bretagne : "cette météo en dents de scie est normale pour un été breton"

Cet été, le soleil et la chaleur n'ont pas toujours été au rendez-vous en Bretagne. Cette météo, faite de hauts et de bas, est "normale" pour notre région assure un climatologue de Météo France.

Record de pluie, de grisaille, quelques jours avec de fortes chaleurs. Le bilan météo de cet été 2021 est en dents de scie. Cette saison mitigée est "normale" pour le climatologue de Météo France, Franck Baräer. Ce sont les étés précédents, avec de fortes chaleurs, qui étaient exceptionnels.

La Bretagne a battu des records de pluie et de grisaille. - Franck Baräer, climatologue à Météo France

L'été avait pourtant bien commencé. Début juin, le soleil est au rendez-vous, les températures sont dans les normales de saison. Tout à très vite changé se souvient Franck Baräer, climatologue à Météo France. "Entre le 15 juin et le 15 juillet on a eu des records de pluie et aussi des records de grisaille. En un moins, on a eu 100 heures d'ensoleillement dans certains endroits de Bretagne, contre 200 heures dans une période normale. C'est très décevant".

A partir du 14 juillet, il a fait chaud, le mercure a dépassé les 30 degrés. Le Finistère et le Morbihan ont même été placé en vigilance jaune canicule. Quelques jours plus tard, ces deux départements bretons et les Côtes-d'Armor ont été placés en vigilance orange aux orages. "Fin juillet et début août ont été plus décevant avec beaucoup de nuages et parfois de la pluie".

Un été indien en septembre ?

Depuis mi-août, pas de pluie, retour du soleil mais il ne pas fait très chaud. Cet été mitigé n'assure pas pour autant une belle arrière saison assure Franck Barrère, climatologue à Météo France. "On espère tous avoir un été indien, c'est-à-dire, un beau mois de septembre. Le début du mois sera un peu à l'image de la fin août : un temps frais et calme." Le climatologue n'a pas encore de visibilité sur le reste du mois de septembre.