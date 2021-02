Bretagne : de nouvelles pluies verglaçantes attendues ce samedi matin

La Bretagne n'en a pas fini avec le froid. Un nouvel épisode de pluies verglaçantes est attendu ce samedi 13 février sur la région. Contrairement à vendredi, aucun département ne devrait être épargné. Les autorités appellent à la plus grande vigilance.

Il faudra encore patienter avant le redoux. Ce samedi 13 février, la Bretagne va de nouveau être arrosée par des pluies verglaçantes. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan sont maintenus en vigilance orange "neige et verglas" jusqu'à 16h. L'Ille-et-Vilaine reste en jaune.

Un épisode moins intense que celui de vendredi

Selon les prévisions de Météo Bretagne, les premières pluies devraient tomber sur le Finistère en fin de matinée. Elles vont ensuite gagner les Côtes-d'Armor et le Morbihan à la mi-journée. L'Ille-et-Vilaine sera concernée dans une moindre mesure. "Les pluies sont faibles et éparses mais en arrivant sur des sols avec une température négative, le gel est instantané," expliquent les prévisionnistes de Météo Bretagne. "L'épisode de pluie verglaçante ne devrait pas être aussi intense que celui de vendredi matin."Restez très prudents lors de vos déplacements.

Dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, sur le réseau national, la limitation de la vitesse des poids lourds de plus de 7,5 tonnes et l’interdiction de dépassement qui s’impose à ces mêmes véhicules est toujours en vigueur. De nouvelles mesures pourraient être prises si la situation venait à se dégrader.