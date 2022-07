Bretagne : des records de chaleur battus

C'est un jour qui restera dans les anales des prévisionnistes. Toute la Bretagne a suffoqué comme jamais aujourd'hui. Des températures records ont été relevés dans toute la région. Avec 41,6°ce lundi après-midi, c'est dans la commune de Bléruais (Ille-et-Vilaine) qu'on a eu le plus chaud aujourd'hui. Le dernier record de Bretagne était détenu depuis 2003, par la commune de Guer (Morbihan) avec 41°.

Rennes, Saint-Malo, Vannes... au dessus de 40 degrés !

Selon Météo Bretagne, à Rennes, on a enregistré 40,5°. Le record du 23 juillet 2019 est battu ! Record battu également dans le Sud du département de l'Ille-et-Vilaine, avec 41,2° à la Noé-Blanche.

Sur le littoral, peu habitué à des températures aussi élevées, on a également eu très chaud avec 40,8° à Saint-Malo, ou encore 40,2° à Vannes.

Records pulvérisés à Brest et Saint-Brieuc

A Saint-Brieuc, on a eu plus chaud que lors de la canicule de 2003. Ce lundi 18 juillet, le mercure est grimpé jusqu'à 39,7°, c'est au dessus des 38,1° enregistré le 05 août 2003. La pointe Finistère n'a pas été épargnée par ce coup de chaud, avec 39,1° à Brest. Sur l'ile d'Ouessant, à 17h, il faisait 31,4°. A Sibiril, dans le Nord-Finistère, on a atteint 39,7° ce lundi.