Bretagne : enfin l'été, avec des températures inédites depuis la mi-juillet

"Voilà l'été, j'aperçois le soleil !" Les Bretons vont pouvoir ce mercredi reprendre le tube des Négresses vertes, avec les touristes dans les chœurs, les prévisionnistes tablent sur des températures estivales.

"Voilà l'été, j'aperçois le soleil"

Si le début du mois de juillet a été "quasi-normal" selon Météo France, la deuxième quinzaine a tourné à un temps de mois d'octobre pluvieux, et le début du mois d'août s'est poursuivi sur la même ligne, avec même un coup de vent nommé Patricia. Et lundi, la Bretagne s'était réveillée dans une belle impression de fraîcheur, puisqu'il a fait moins de 7° dans le Morbihan.

"Les nuages filent et le ciel s'éclaircit"

Mais ce mercredi, les températures vont arrêter de jouer les timides et se cacher derrière le marqueur des 20° pour flirter avec les 30°, soleil compris. "Les nuages filent et le ciel s'éclaircit", rappellent les Négresses vertes. "Des températures que nous n'avions plus connues depuis la mi-juillet !", selon Météo Bretagne.

Météo France prévoit:

26° à Lannion, Quimperlé, Concarneau, Lorient

27 à Rostrenen, Quimper, Brest, Gourin, Pontivy

28° à Carnac, Quiberon, Morlaix, et Rennes

"On rêve de plage"

"On rêve de plage", selon - toujours - les Négresses vertes, mais prudence, la température de l'eau reste très froide, surtout dans le sud Finistère et dans le Morbihan, avec 16° en surface, soit 3° de moins que la moyenne selon Météo Bretagne.

