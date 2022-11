Bretagne : fort coup de vent et des rafales à plus de 120 km/h ce mercredi

Une dégradation pluvieuse et venteuse s'abat sur la Bretagne ce mercredi 16 novembre. Même chose sur le littoral de la Normandie et des Pays de la Loire. Météo Bretagne a lancé un avis de fort coup de vent pour ces prochaines heures avec des rafales de 80 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 120 km/h sur le littoral. Cela s'accompagne de fortes précipitations. Les rafales ont atteint dans l'après-midi les 111 km/h sur la pointe du Raz et 121 km/h à Belle-Ile avec des creux en mer qui ont atteint 6 à 8 mètres. Soyez prudents si vous êtes au bord de la mer et évitez de prendre des risques !

Des rotations annulées

Conséquence de cette situation, de nombreuses rotations sont annulées entre le continent et les iles bretonnes. La compagnie Océane a renoncé à toutes ses liaisons ce mercredi après-midi entre Quiberon, les iles de Houat, Hoëdic et Belle-Ile, ainsi qu'entre Lorient et l'Ile de Groix. Quatre traversées entre le continent, les iles de Houat et Hoëdic sont annulées jeudi matin entre 7h25 et 10h15, ce sera aussi le cas de la liaison de 6h50 entre Groix et Lorient. Dans le Finistère, la compagnie Penn Ar Bed a du annuler ses liaisons vers l'ile de Sein ce jeudi.

La météo restera encore très perturbée jeudi selon météo Bretagne.