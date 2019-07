Bretagne : gros coup de vent attendu ce lundi après-midi

Bretagne, France

Ressortez les cirés, la pluie fait son retour en Bretagne. Une dépression est attendue sur la région ce lundi 29 juillet en soirée. Elle ne devrait pas être trop intense mais cela fait quelques semaines que la côte bretonne n'a pas été balayée par des rafales de vent. Selon Météo France, un tel phénomène est assez inhabituel en juillet, d'où la nécessité de rester vigilant.

Cette perturbation qui apportera de la pluie devrait approcher la pointe bretonne en milieu d'après-midi et remonter vers les côtes de la Manche. Sur le littoral, des rafales de vent de 80 à 100 km/h sont annoncées. En mer, la houle devrait être importante. Les terres seront un peu plus épargnées avec des pointes à 60 ou 80 km/h tout au plus.

La nuit promet aussi d'être agitée. La perturbation devrait s'évacuer progressivement vers le nord-est mardi matin.