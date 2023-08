Bretagne : la mer plus froide que d'habitude dans le Finistère et le Morbihan

Vous avez du mal à vous jeter à l'eau ces derniers jours en Bretagne ? C'est normal : la température de la mer ne dépasse pas les 16 degrés dans le Finistère-Sud et le Morbihan. C'est trois degrés de moins que la moyenne de saison, selon Météo Bretagne.

Selon les derniers relevés de l'organisme météorologique, la température de l'eau est de 15 degrés dans la baie d'Audierne et le pays Bigouden en ce début du mois d'août, 16 degrés au large des plages morbihannaises et même 14 degrés autour de Concarneau.

Pour se baigner plus facilement, il faut aller vers le nord de la Bretagne. L'eau est à 17 degrés à Paimpol dans les Côtes d'Armor, et même à 18 degrés à Saint-Malo, c'est la température la plus élevée. Mais quelle que soit votre plage de prédilection, l'adage breton tient toujours : "une fois dedans, elle est bonne !"