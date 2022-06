Bretagne : nouveaux records de température ce samedi

Ce samedi, la Bretagne a connu un nouvel épisode caniculaire. Des nouveaux records de température ont été battus partout dans la région. Plus de 40 degrés ont été enregistrés en Ille-et-Vilaine.

Des nouveaux records de chaleur ont été battus pour un mois de juin en Bretagne. Une chaleur accentuée sur l'est du Morbihan et au sud de l'Ille-et-Vilaine. Selon Météo Bretagne, 37.9 degrés ont été relevés à Rennes. Du côté de Fougères, il a fait plus de 37.6 degrés cet après-midi.

Toujours selon Météo Bretagne, le mercure est grimpé jusqu'à 38.5 à Ploërmel. 39.1 degrés ont été relevés à La Chapelle-Bouëxic, là aussi c'est du jamais vu. Mais le record absolu est détenu par La Noé-blanche où 40.2 degrés ont été enregistrés dans l'après-midi.

Météo Bretagne note aussi de grands écarts de températures entre différents endroits de la région.

Mais après la canicule...vient l'orage. Le Finistère devrait connaître de grosses précipitations entre ce soir et demain. Le reste de la Bretagne pourrait être touché par des vents violents et des orages dans la journée de dimanche.