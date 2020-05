Le ciel devrait être plutôt dégagé ce lundi 4 mai sur la région Bretagne, mais de violents orages sont attendus dans la nuit. Météo Bretagne annonce de la grêle et du vent. Prudence.

Bretagne : orages et grêle attendus dans la nuit de lundi à mardi

Ciel nuageux par temps d'orages et de pluie. (Illustration)

Cette journée du lundi 4 mai s'annonce plutôt lumineuse sur la région Bretagne, sauf dans le secteur de Saint-Brieuc ou le Golfe de Saint-Malo. Les nuages devraient encombrer le ciel un peu plus qu'ailleurs. Le soleil devrait briller de plus en plus intensément au fil des heures un peu partout.

Le thermomètre va grimper pour atteindre 18°C à Plouha, 19°à Erquy, 22°C à Lannion, 24°C à Vitré ou encore 25°C à Bain-de-Bretagne et même 26°C à Clisson selon les prévisions de Météo Bretagne.

Premiers éclairs dans la soirée

La nuit devrait en revanche être beaucoup plus agitée. Les premiers éclairs sont attendus vers 21h30 sur le sud du Finistère. La dégradation va remonter vers le sud de la Manche en apportant de la grêle, de fortes précipitations et du vent pouvant souffler jusqu'à 80 km/h.

La matinée de mardi s'annonce pluvieuse. De nouveaux orages pourraient se former dans l'après-midi.