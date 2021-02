Bretagne sous la neige - Un best of de vos plus belles photos, insolites ou drôles en diaporama

Vous nous avez partagé vos photos de votre Bretagne sous la neige. On en a fait un diaporama best of avec quelques unes d'entre elles, belles, insolites ou drôles. Une certitude, la Bretagne demeure toujours aussi belle et magique sous un manteau de neige.

Vous avez été très nombreux à partager sur nos pages Facebook France Bleu Breih Izel et France Bleu Armorique vos plus beaux clichés de votre coin de Bretagne sous la neige. Nous en avons sélectionné quelques uns pour en faire un diaporama vidéo. Le choix a été difficile à faire. Un grand merci à vous toutes et tous pour toutes vos jolies images.