Bretagne : un hiver très doux et venteux

Ce n'est pas un hiver exceptionnel par sa douceur mais la tendance se confirme : le mercure grimpe de plus en plus en Bretagne entre début décembre et fin février. Un phénomène qui s'accompagne désormais de coups de vent à répétition.

Des maximales en nette hausse

"Cet hiver se caractérise par des températures très élevées par rapport à la saison, explique Michel Aïdonidis, directeur du centre Météo France à Brest. Au niveau des maximales, on est 1,5 à 2 degrés au-dessus des moyennes dans l'ouest Bretagne, ce qui est considérable sur trois mois". Les écarts par rapport à la normale sont tout aussi importants pour les températures minimales "mais elles fluctuent beaucoup d'une année sur l'autre", précise le météorologue. À la pointe bretonne, l'hiver est le 6ème plus chaud enregistré.

Il a fait en moyenne 11,3 degrés à Lorient par exemple, alors que la moyenne hivernale est de 9,8 degrés. Même tendance à Brest : 11,1 contre 9,6 degrés. La ville n'a d'ailleurs connu que deux gelées en trois mois. Les écarts sont d'autant plus impressionnant dans certaines communes comme Sizun, avec un thermomètre en hausse de 2,6 degrés par rapport à d'habitude. "C'était un peu plus chaud dans le centre Finistère comme on était dans flux de sud-ouest dominant assez fort tout l'hiver, on peut avoir cet effet notable sur les températures dans l'intérieur de la Bretagne", indique Michel Aïdonidis. À Pontivy par exemple, il a fait 1,8 degrés de plus par rapport aux normales de saisons.

Du zef tout l'hiver

_"_Le vent a soufflé de façon relativement continue depuis plusieurs semaines et c'est une grande surprise, une nouveauté, souligne Michel Aïdonidis. On n'a pas atteint de valeurs extrêmes pendant les tempêtes mais la durée de vent fort a été très importante ". A Brest, le vent a ainsi soufflé à plus de 90 km/h pendant soixante heures sur tout l'hiver : "c'est une vraie anomalie, d'ordinaire c'est une dizaine d'heures".