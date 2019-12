Bretagne : un nouveau coup de vent attendu cette nuit

Le temps va se dégrader en Bretagne jeudi 12 décembre dans la soirée avec un fort coup de vent sur les côtes et dans les terres. Des rafales de plus de 100 km/h sont attendues localement.

"Vive le vent d'hiver" comme le veut la formule consacrée. Mais il n'est pas certain que les Bretons apprécient les bourrasques qui vont déferler sur les côtes à partir de ce jeudi 12 décembre dans la soirée.

Le temps va se dégrader, et une dépression va placer "Sous le vent", et non "Sous le Soleil", la Bretagne, avec des averses orageuses soutenues localement. Et "Dès que le vent soufflera", les rafales pourront atteindre 110 à 130 km/h en bord de mer, sur les côtes de la Manche et en mer d'Iroise.

Mais il n'y a pas que les littoraux puisque les "terres, brûlées, au vent" seront également concernées par cette dépression. Le vent pourrait souffler entre 80 et 90 km/h voire 100 km/h. Les rafales les plus violentes vont traverser le nord de l'Ille-et-Vilaine ainsi que le Finistère en fin de nuit.

Les conditions de navigation seront également très compliquées, avec un coefficient de marée, certes modéré (86-87), mais couplé avec une houle qui pourrait atteindre les 10 mètres. Des vagues de 7 à 9 mètres sont attendues en mer d'Iroise, de 4 à 6 mètres en Manche. Il faut donc s'attendre à des submersions dans les zones exposées.