Bretagne : un soleil très généreux en octobre

L'ensoleillement de ce mois d'octobre a été particulièrement généreux en Bretagne. "Avec 150 heures de soleil à Rennes par exemple. Il s'agit du deuxième mois d'octobre, le plus beau depuis le début des relevés d'ensoleillement", précise Steven Tual de Météo Bretagne. Que ce soit à Saint-Brieuc ou Rennes, l'ensoleillement de ce mois d'octobre est comparable au mois d'août dernier. Or les journées sont plus courtes. "On sait que le soleil se lève un petit peu plus tôt en cette période de l'année et se couche un peu plus tôt. Pourtant, on a les mêmes statistiques d'ensoleillement que durant le cœur du mois d'août 2021".

Une belle arrière saison

"En octobre, il n'y a eu que cinq jours où les conditions météo étaient mauvaises, cela montre bien que l'anticyclone était bien installé sur la région depuis le début du mois", précise Steven Tual. Au final, on a eu droit à une belle arrière saison "avec ces températures très agréables grâce à des vents de Sud-Ouest". Il faut remonter à 2018 et 2016 pour avoir cette douceur en octobre en Bretagne. On a connu peu d'épisodes pluvieux, "la seule anomalie, c'est la tempête Aurore qui a balayé la Bretagne pendant quelques heures"

La douche froide à partir de ce vendredi

Ce mois d'octobre, si lumineux, va mal se terminer. Dès ce vendredi 29 octobre, les conditions vont se dégrader. "On aura un vrai temps de Toussaint pour ce week-end, avec pas mal de la pluie et une chute des températures", indique encore le prévisionniste breton.