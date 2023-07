Brumisateurs, horaires décalés : les solutions contre la chaleur sur les chantiers à Dijon

Avec 32 degrés affichés sur le thermomètre à Dijon ce lundi après-midi, et une vigilance orange pour canicule, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers doivent s'adapter. Sur le site Dauphine, Nelson, le chef de chantier explique qu'il doit faire appliquer certaines mesures comme inciter ses salariés à s'hydrater davantage, ou faire des pauses. Mais ce qu'il privilégie le plus c'est "le travail à l'ombre". Ce lundi, c'est possible mais selon les chantiers "ce n'est pas toujours le cas".

Quand la chaleur devient écrasante et que les ouvriers sont obligés de travailler au soleil, le chef de chantier installe des "tourniquets d'eau", autrement dit, des brumisateurs qui permettent aux salariés d'être humidifiés en permanence. Un équipement qui permet de les soulager puisque leur tenue ne change pas en fonction de la saison. Même avec 32 degrés affichés c'est "t-shirt manches longues, pantalon, chaussures de sécurités, casque, bouchons d'oreille" explique Nelson.

Fontaine d'eau fraîche, climatisation...

Les locaux installés sur le site du chantier pâtissent des fortes températures. C'est là que les salariés viennent se reposer. il y ont à disposition une fontaine d'eau fraîche. "Je vais installer une climatisation, programme le chef de chantier. Il n'y en a pas aujourd'hui mais il y en aura". En attendant les horaires de l'équipe sont décalés. "On commence plus tôt, entre 6 et 7 heures du matin. Mais parfois c'est un problème pour le repos", explique-t-il. En effet, travailler plus tôt le matin empêche les salariés de dormir quand les températures sont plus fraîches, selon Nelson. Et bien sûr il faut penser à "celles qui nous tiennent compagnies", dit-il en parlant des poules présentes sur le chantier, bien installées dans un coin du chantier.