Face à la sécheresse, "il faut économiser l'eau toute l'année" prévient l'élu haut-garonnais Jean-Michel Fabre

Jean Michel Fabre, le vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne chargé de la Transition écologique, annonce qu'en dépit de la sécheresse et du niveau de la Garonne extrêmement bas cet été le pire a été évité mais qu'il faut désormais faire des économies toute l'année durant. Il répond aux questions de Jeanne-Marie Marco.

Nos réserves d'eau sont-elles critiques avec la sécheresse ? La Garonne à Toulouse est très basse, le pire a-t-il été évité malgré tout ?

Le pire a été évité, mais on est très vigilant. On a un stock d'eau utilisable de 70 millions de mètres cubes, on en a utilisé 45 et maintenant, on veille à garder suffisamment d'eau pour tenir deux mois au cas où on continue à avoir aussi peu de pluie. Il ne faut pas se focaliser sur la Garonne, la plupart de nos rivières en Haute-Garonne sont soutenues pendant l'été, c'est à dire qu'on lâche de l'eau pour tenir le niveau. L'eau n'arrive pas toute seule au robinet, et l'eau n'arrive pas toute seule dans nos rivières.

Le nombre de lâchers d'eau a-t-il augmenté cet été par rapport à l'an dernier ?

Oui. On a vécu une période terrible, puisqu'on a eu une sécheresse au mois de mai, une canicule au mois de juin et depuis, c'est canicule et sécheresse. Donc au mois de juillet on a lâché deux fois plus d'eau que le maximum qui n'avait jamais été lâché. Depuis, on lâche un peu moins d'eau, mais on vise des niveaux un peu moins élevés, et c'est pour ça que tout le monde a eu des restrictions, tout le monde doit faire un effort. Maintenant, comme les agriculteurs, on attend la pluie pour arrêter les lâchers d'eau et on a de quoi tenir pour l'eau potable jusqu'à octobre-novembre quand les pluies importantes sont sensées arriver.

Où avez-vous réalisé les lâchers d'eau ? Depuis le lac d'Oô ?

On utilise des réserves hydroélectrique en Ariège et depuis le lac d'Oô en Haute-Garonne où on a commencé les lâchers d'eau dès le 15 août alors que normalement c'est au 1er septembre. On a des contrats avec EDF : cette année, on a négocié jusqu'au mois de juin 70 millions de mètres cubes (au lieu de 50 les années précédentes) dont huit millions de mètres cubes au lac d'Oô. Et avec les collectivités locales et l'agence de l'eau, on prend la décision jour par jour de combien de mètres cubes on lâche pour les milieux, pour l'eau potable et pour garder les stocks d'eau. Cette année, on a été très content d'avoir négocié 70 millions au lieu de 50.

Dans le Tarn-et-Garonne, des milliers de poissons et d'écrevisses ont été découverts morts à la gravière de Nohic, c'est peut-être la faute à la température de l'eau. Est-ce-que la température de l'eau des lacs et des rivières a beaucoup augmenté en Haute-Garonne ?

La question de la température de l'eau est déterminante. Par endroits il y a eu des problèmes pour la faune et la flore en Haute-Garonne. Les fédérations de pêche sont allées déplacer les poissons. Et l'eau potable qui est traitée habituellement à moins de 25 degrés a fait l'objet de dérogations tout comme la centrale de Golfech. La température de l'eau bouleverse nos habitudes de travail.

Et pour faire descendre la température de l'eau qui arrive dans nos robinets ?

L'eau qui vient des nappes est à 15 degrés. On travaille aussi pour assurer des volumes d'eau suffisants.

Au Conseil départemental, vous avez présenté un patchwork de solutions comme la recharge des nappes phréatiques avec les canaux d'irrigation existants, vous allez aussi lancer une campagne de sensibilisation. Comment est-ce qu'on peut économiser l'eau au quotidien ?

Tout le monde doit prendre conscience que l'eau n'arrive pas toute seule au robinet. L'eau est amenée avec l'énergie. Économiser l'eau, ça veut dire qu'on doit tous faire attention à nos gestes quotidiens et tous réfléchir globalement. Il faut récupérer l'eau où elle tombe. Les collectivités locales doivent prendre leurs responsabilités pour accompagner et il s'agit d'être tous mobilisés toute l'année.