"C'est le 31 décembre le plus doux jamais observé en Franche-Comté" selon Météo Franc-Comtoise

"C'est le 31 décembre le plus doux jamais observé en Franche-Comté, en Alsace et en Lorraine", déclare Ilyes Ghouil, prévisionniste et créateur du site Météo Franche-Comté. "On frôle, voire on dépasse certains records : par exemple, il fait actuellement 16,9 degrés à Giromagny. Le record était de 16,8 un 31 décembre, jusque là", explique-t-il.

ⓘ Publicité

Il note également des pointes jusqu'à 19 ou 20 degrés en Alsace, du côté de Strasbourg. "C'est 15 à 16 degrés au-dessus des moyennes de saison."

Des températures chaudes pour la saison que l'on observait déjà au tout début de l'année : "On avait des températures similaires dans le Haut-Doubs le 1er janvier 2022, donc c'est une année particulière, qui commence et s'achève par beaucoup de douceur." Trop, pour la saison : "On a déjà connu des épisodes similaires en 1949 ou en 1960 mais aujourd'hui, ces phénomènes sont beaucoup plus récurrents, c'est pour ça qu'ils sont inquiétants."

Les températures devraient baisser à nouveau à partir de lundi, autour de 12 degrés, ce qui reste au-dessus des normales de saison.