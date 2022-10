Météo : le mois octobre le plus chaud de l'histoire dans les Alpes-Maritimes

Vous l'avez remarqué, c'est vraiment l'été indien dans notre département. Les températures sont élevées pour un 27 octobre, Météo France parle même de températures anormales. C'est en effet, le mois d'octobre le plus chaud de l'histoire dans les Alpes-Maritimes.

Quatre à six degrés au-dessus

Nous sommes en ce moment très au-dessus des normales de saison : d'habitude en octobre, comptez pour 13 degrés pour les minimales et 20 pour les maximales alors qu'en ce moment, nous sommes entre 18 degrés pour les minimales et 23 degrés pour les maximales, c'est à dire quatre à six degrés au-dessus des normales de saisons. Un mois d'octobre doux et en plus sec. Il n'a véritablement plu qu'une seule journée, c'était le 8 octobre, mais pas assez pour sortir de la sécheresse.

Météo France prévoit une baisse des températures dès le début de le semaine prochaine, mais on sera toujours au-dessus des normales de saison. Il devrait faire de 19 à 20 degrés pour les maximales.