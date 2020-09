C'est parti pour cinq jours de grandes marées en Bretagne

Place aux pêcheurs ! Ce jeudi commence une série de cinq jours de grandes marées, des coefficients allant de 98 à 113 entre jeudi et lundi 21 septembre. Les coefficients culminent à 113 samedi. Si la météo sera au beau fixe, le vent va se lever progressivement, et les conditions vont devenir instables pendant le week-end prévoit Météo Bretagne.

La préfecture maritime de l'Atlantique appelle à la prudence notamment pour les pêcheurs à pied. Les plaisanciers sont invités à vérifier leur mouillage.

"La mer sera peu agitée à agitée en Manche, notamment sur le nord du Finistère et des Côtes d’Armor. La houle s’annonce faible à modérée", annonce Météo Bretagne. Et on redoute que des automobilistes ne se fassent une nouvelle fois piéger. Paimpol interdit le stationnement à plusieurs endroits. "Nous recommandons la plus grande vigilance aux riverains des secteurs habituellement concernés par les éventuels débordements et leur conseillons de protéger les accès de leur habitation et garage, ainsi qu'aux automobilistes qui devront respecter les contraintes liées aux stationnements."