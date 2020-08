C'est parti pour plusieurs jours de fortes chaleurs en Bretagne

La Bretagne se prépare en cette fin de semaine à subir elle aussi une vague de fortes chaleurs. Le thermomètre grimpera jusqu'à 37° dans l'est breton.

En Bretagne, il ne fait jamais trop chaud ! C'est souvent ce qu'on entend, mais cette fin de semaine risque de contredire les idées reçues. Une vague de chaleur s'abat sur la France et la péninsule armoricaine n'est pas épargnée.

Comptez pour ce jeudi, selon les prévisions de Météo-France :

22° à Groix

24° à Brest

25° à Morlaix et Morlaix

26° à Lannion

27° à Quimper, Quimperlé, Audierne, Saint-Brieuc

28° à Huelgoat, Callac

29° à Pontivy, Vannes, Loudéac

30° à Locminé

31° à Broons et La Roche Bernard

Les températures vont un peu baisser dans la nuit de jeudi à vendredi, mais la nuit va rester chaude : Le thermomètre affichera encore 20° sur la côte atlantique et même 22° à Belle-Île-en-mer.

Vendredi, il faudra compter de 26 à 34° degrés en Bretagne, et même 37 dans l'est, à Rennes notamment et même 38 du côté de Brocéliande.

Mais comme la Bretagne tient à sa réputation de région tempérée, Météo France tient à nous rassurer.

Et ça va encore faire rigoler des petits malins.