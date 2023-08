"C'est très très bienvenu" : les viticulteurs de Vaucluse soulagés par la pluie

Enfin la pluie ! Après des semaines de soleil et de chaleur, la météo s'est considérablement rafraîchie ce week-end en Vaucluse et il a bien plu hier, jusqu'à 50 millimètres dans le secteur d'Apt notamment. Une aubaine pour les viticulteurs, alors que les vendanges démarrent, ou vont démarrer dans les jours qui viennent. "Cette pluie est très très bienvenue, parce que les vignes vont pouvoir repartir", salue Alain Ignace, du domaine Ignace à Beaumes-de-Venise.

Avec la canicule , il a dû ramasser en avance ses muscats. Mais les 20 millimètres tombés sur ses vignes ce week-end arrivent au moment idéal avant de ramasser les raisins pour le vin blanc sec et pour le rouge. "Les ceps qui ont souffert ont des raisins qui se sont concentrés, donc on les a ramassés. Mais avec la pluie, les autres vont pouvoir se regonfler. La vigne est comme nous, elle est prise de stress hydrique et elle se bloque", explique-t-il.

D'autant que le mistral et le soleil annoncés cette semaine permettront de sécher les terres. Et pour Alain Ignace, les précipitations assurent aussi un meilleur millésime 2023. "Sans cette pluie, on aurait eu des blocages ou des déséquilibres, assure-t-il. Mais ça va tout remettre d'aplomb, et le millésime 2023 s'annonce très bien !"