"C'est un torrent d'eau" : la commune de Laruns en Béarn fortement touchée par les intempéries

De nombreuses communes du Béarn et du Pays basque sont sous les eaux. Le département est en vigilance orange pluies, crues et inondations. Depuis 1h ce vendredi matin, la situation est critique à Laruns en vallée d'Ossau (Pyrénées-Atlantiques). Il y a des inondations et l'eau ruisselle par les rues du haut de Laruns. Les buses d'évacuation se bouchent.

Quino et sa compagne habitent la commune et assistent à ce titre spectacle :"J'ai 1m50 d'eau ans tout le sous-sol" se désole Quino "La rue du Bialé est un torrent d'eau. C'est comme une rivière, comme le Gave. Je ne sais plus comment faire pour me sortir de cette situation, je ne peux plus ouvrir les portes. J'en ai cassé deux ce matin".

C'est un véritable capharnaüm - Quino Lopez

Quino n'a plus d'électricité. Dans son son sous-sol, les dégâts sont nombreux : "Ma 2CV de collection est inondée, les affaires de Marianne sont sans dessus dessous. Les chaufferie, les congélateurs : tout est inondé".

Pour le moment la situation est sous contrôle mais tout dépend des pluies qui vont tomber ces prochaines heures. Il devrait encore beaucoup pleuvoir sur Laruns. 100 mm de pluie son attendus dans les prochaines heures dans le secteur.