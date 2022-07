Canicule en Dordogne : les touristes vont chercher la fraîcheur dans les grottes

Depuis le début des vacances, le nombre de visiteurs augmente à la grotte de Maxange au Buisson de Cadouin,d'autant plus avec les grosses chaleurs de ces derniers jours. "L'avantage d'une grotte, c'est qu'on est bien quand il fait très chaud et on est à l'abri quand il pleut" explique Olivier Caballero, dont la famille est propriétaire de la carrière. "Par ces fortes chaleurs, on conseille de prendre avec soi un petit pull à se mettre sur les épaules. Il y a un choc thermique entre la température de la grotte et celle du dehors. Mais certains font la visite en t-shirt et ça se passe très bien. Il suffit de cinq minutes pour s'habituer à la fraîcheur" préconise Olivier Caballero.

Des grottes pour se rafraîchir

La prochaine visite guidée démarre bientôt alors les visiteurs tentent de trouver un coin d’ombre en attendant. Ils n’ont qu’une hâte : retrouver la fraîcheur des grottes pendant les 40 minutes de la visite. A l’entrée, sur un panneau, on voit écrit la température : 13 degrés. Marie-Christine et Michel se sont équipés pour l’occasion. "J'ai pris deux pulls parce que je suis assez frileuse. J'aurai même dû penser à prendre des chaussettes" regrette Marie-Christine.

On a privilégié les grottes et les gouffres

Le petit Nathanael a la varicelle, et donc pour ne pas exposer son fils au soleil, tout comme ralentir le développement des boutons sur son visage, sa maman Catherine a du choisir une activité stratégique. "Aujourd'hui, le soleil n'était pas vraiment notre allié. On a privilégié les grottes et les gouffres" plaisante la mère de famille.

Choc thermique entre l'intérieur des grottes et l'extérieur

Pour éviter la chaleur, Mathieu et sa compagne ont hésité entre la visite d’un château ou d’une grotte. C’est finalement la grotte qui l’a emporté. "Les grottes c'était vraiment top pour la fraîcheur. Il y a un petit choc thermique, il faut juste se réhabituer en sortant" prévient Mathieu.

Après les 13 degrés de la grotte, il faut bien remettre le nez dehors après la visite et affronter les 38 degrés.