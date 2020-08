"C'était l'apocalypse" : témoignages après l'orage en Bretagne

Dans le Finistère, les pompiers ont fait plus de 150 interventions liées à l'orage.

Après les orages qui ont frappé la Bretagne, l'heure est maintenant au bilan des dégâts. Il y en a eu beaucoup dans le Morbihan et dans le Finistère et vous avez été nombreux à témoigner sur notre page Facebook.

"C'était l'apocalypse", raconte Alexandra, une habitante de Landudal, près de Quimper. "On a vu arriver de gros nuages noirs très rapidement, avec beaucoup de vent", dit-elle, "ça fait 7 ans que j'habite en Bretagne et c'est la première fois que je vois ça".

Le portail et la clôture arrachés

Un vieil arbre de son jardin, un gros mimosa, a été déraciné et est tombé sur le mur de son voisin. Tout a été arraché : la clôture ainsi que le portail de sa maison. C'est sans parler de son salon de jardin, dispersé un peu partout. "J'ai essayé de redresser le portail mais je n'y suis pas arrivé. La clôture est bonne pour être refaite", soupire-t-elle. Il va falloir retirer l'arbre dès ce dimanche matin, car il est tombé en partie sur un chemin communal.

"De la lumière comme en plein jour"

Sur notre page Facebook, vous avez également témoigné. Em-Dom raconte que "sur Concarneau, sa tante n'avait jamais vu un temps pareil depuis qu'elle vient en vacances dans la région". Pierrette parle elle d'une mini-tornade et partage une photo d'arbres tombés devant son logement. À Trebabu, Maëlle n'en revient pas : "cela fait longtemps qu'on a pas eu un orage comme ça". A Saint-Gonnery et à Rostrenen, Sylvie et Véronique avaient l'impression d'être "en plein jour avec ces éclairs".