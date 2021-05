Ça fait longtemps que la mer n'a pas été aussi froide en Bretagne

La dernière tendance de la mode sur les plages de Bretagne en ce mois de mai, c'est la combi. Et pas la combishort, mais l'intégrale décidément cette année !

1 à 2° de moins dans l'eau

Selon Météo Bretagne, la mer n'a pas été aussi froide depuis 2013 ! Comptez 11° sur la côte de Granit rose, 12° sur la côte d’Émeraude, en mer d'Iroise ou dans le Morbihan. "En moyenne la température de l'eau est de 13 à 14°C en Manche et en Iroise et entre 14 et 16°C en Atlantique", précise Steven Tual. "Nous sortons de l'hiver et les masses d'air chaud n'ont pas encore réchauffé la mer qui commence seulement à gagner des degrés. L'eau met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air et les fluctuations de températures y sont faibles entre l'hiver et l'été."

Mais ne craignez pas la banquise au cœur de l'été. Ce n'est pas irréversible, estiment les météorologues. "En 2006 après un printemps frais, l'été avait été chaud et la température de la mer avait nettement progressé au cours de l'été pour parfois dépasser la barre des 20°."