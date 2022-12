Ca glisse sur certaines routes du Nord Mayenne

La circulation est encore difficile à cause de plaques de verglas dans le nord de la Mayenne. Cela concerne les routes départementales entre Le Horps et Lassay-les-Châteaux et entre Charchigné et Javron-les-Chapelles. Il faut également faire attention sur les routes secondaires dans les secteurs de Couptrain, Lignières-Orgères et la Corniche de Pail. Ces routes ont été sablées par les services du Conseil Départemental. Ca devrait moins glisser vers 9 heures quand le soleil arrivera. Dans la nuit de vendredi à samedi, on attend des températures ressenties de -9 degrés mais ce sera un froid sec, peu d'humidité, donc pas de risque de verglas.

