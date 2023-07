Canicule : 10 départements placés en vigilance orange

Dix départements sont désormais placés en vigilance orange pour canicule, indique Météo France dans un nouveau bulletin publié ce lundi à 16 heures. Les dix départements concernés sont : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Côte-d'Or, l'Isère, le Jura, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et le Var.

"Les températures restent très élevées de l'Alsace à Auvergne Rhône-Alpes et aux régions méditerranéennes", indique Météo France . À 5 heures, ce lundi matin, Météo France a relevé 23 à 25 degrés sur les agglomérations de Lyon et Nice, et même 26 degrés à Narbonne et Perpignan. Dimanche après-midi, les 36 à 38 degrés ont été atteints sur la région lyonnaise.