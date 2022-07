Canicule : 12 départements du sud-est de la France restent en vigilance orange

Le sud-est de la France n'en a pas encore fini avec les fortes chaleurs. La vigilance orange pour canicule est maintenue dans 12 départements du quart sud-est, ce jeudi 21 juillet. Sont concernés, la Haute-Savoie, la Savoie, le Rhône, l'Isère, les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône.

Ce jeudi, si la chaleur persiste dans le sud-est, Météo France prévoit un temps est sec sur le reste du pays. De la Manche et le nord de la Loire jusqu'aux frontières du nord et l'Alsace, les nuages seront encore nombreux ce jeudi matin avec de légères pluies près des frontières belges.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les très fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est. Après une nuit encore chaude, les maximales atteindront 31 à 35 degrés du Lyonnais aux Alpes du nord et à la vallée du Rhône au nord de Valence, et 36 à 39 degrés sur le pourtour méditerranéen (hors littoral rafraîchi par les brises) jusqu'à la moyenne vallée du Rhône et aux basses vallées des Alpes du sud.

Au fil de l'après-midi jeudi, les nuages s'évacueront vers la Belgique et malgré un ciel parfois voilé sur la Bretagne, les éclaircies seront de plus en plus larges. Sur le reste du pays, hormis les Pyrénées où le ciel est plus nuageux, la journée s'annonce bien ensoleillée du matin au soir.