Canicule : 13 départements placés en vigilance orange par Météo France

La vigilance orange à la canicule, déclenchée mercredi pour six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes a été élargie. Ce sont désormais treize départements qui sont placés en alerte : la Côte d'Or, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche.

Les températures vont continuer à s'élever dans l'après-midi de jeudi, la nuit prochaine sera chaude, voire plus chaude que la précédente, précise Météo France. Excepté du nord de la Seine aux frontières allemandes, les températures resteront souvent comprises entre 16 et 22 degrés, parfois voisines de 23/24 dans le sud.

Puis cet épisode de chaleur intense connaîtra son pic ce vendredi. La chaleur sera intense l'après-midi avec 34 à 39 degrés, localement 40 à 41 degrés à l'ombre sur le bassin parisien, la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l'Auvergne et la moyenne vallée du Rhône.

Vendredi après-midi, sur la façade atlantique et notamment sur les départements côtiers de l'Aquitaine, les températures maximales seront en baisse par rapport à jeudi, comprises entre 27 et 32 degrés, localement moins de la pointe bretonne au littoral vendéen.

Les températures maximales vendredi 31 juillet. - Météo France

La nuit suivante, de vendredi à samedi, sera encore chaude, voire très chaude, annonce Météo France.

La chaleur se calme à partir de samedi

Samedi et dimanche, la chaleur deviendra progressivement moins intense par l'ouest et le nord-ouest, mais les températures devraient rester tout de même très élevées en journée de samedi, avant un rafraîchissement plus sensible dimanche.

En ces périodes de départs et de retours de vacances, il faut être particulièrement vigilant sur la route en pleine canicule, d'autant qu'une partie de la vallée du Rhône, traditionnellement très fréquentée, fait partie des zones en vigilance orange. France Bleu vous explique dans cet article comment préparer votre véhicule.

Autre domaine de vigilance : les baignades et les risques de noyade, surtout chez les plus jeunes. Trois enfants sont morts en début de semaine : retrouvez ici les conseils pour se baigner en toute sécurité.