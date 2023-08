Canicule : 22 jours en vigilance orange, un record de France pour les Alpes-Maritimes

Bye bye les fortes chaleurs ! Les températures minimales de la nuit de jeudi à vendredi 25 août perdent un ou deux degrés, proches de 19°C à 21°C, et plutôt 22°C à 26°C en bord de mer. Un soulagement ! Ça baisse enfin... les maximales reculent également indique aussi Météo France avec jusqu'à 33°C sur le littoral et jusqu'à localement 36-37°C dans les terres. On est loin de la fraîcheur… mais l'air sera un peu plus respirable.

Des records de températures nocturnes ont été enregistrés en début de semaine dans la nuit de lundi à mardi 22 août sur Nice avec 28,6°C et le lendemain à Menton avec 30,4°C (températures minimales). Des nuits tropicales fréquentes comme durant l'été 2022.

Record de France

Au total sur le mois de juillet et août, le département des Alpes-Maritimes enregistre 22 jours de vigilance orange canicule, le double de l'été dernier. C'est la département en France le plus touché dans la durée. Les deux épisodes, selon Météo France, se sont étalés du 9 au 23 juillet et du 20 au 25 août 2023.

Canicule et pollution

La chaleur et le trafic routier ont entrainé une poussée de pollution par l'ozone. L'alerte de niveau 2 a été pour la première fois, cette année, déclenchée sur les Alpes-Maritimes. La Métropole de Nice Côte d'Azur a décidé de mettre en accès gratuit toutes ses lignes de bus et de tramway du réseau ce mercredi 23 et ce jeudi 24 août en raison de la dégradation de la qualité de l'air. De son côté, la Région a annoncé une baisse de 75% de ses tarifs de ses TER et bus. les mesures pourraient être levées à la fin de l'alerte pollution de niveau 2.

Pour ce dernier week-end du mois d'août un épisode de pluies est attendu. Enfin !