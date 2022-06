CARTE - Canicule : 23 départements placés en vigilance orange

La vague de chaleur se transforme en "épisode caniculaire précoce" dans 23 départements, placés en vigilance orange dès ce mercredi 16 heures par Météo France. Les seuils de canicule seront atteints demain jeudi dans le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône, avec des températures maximales comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés, indique Météo France. Ce mercredi, sur la moitié sud du pays, les températures sont comprises entre à 30 et 35 degrés à 15 heures.

à lire aussi La France se prépare à une vague de chaleur exceptionnelle

Une canicule qui risque de s'étendre en fin de semaine

Dans le détail, les départements concernés par la vigilance orange sont : la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, l'Indre-et-Loire, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Drôme et Ardèche.

23 départements ont été placés en vigilance orange canicule ce mercredi. © Radio France

Météo France avertit que "vendredi et samedi ces chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France".

Jeudi, la moitié sud du pays sera concernée par les plus fortes températures, les températures maximales pouvant aller de 31 à 35°C. Des pics allant jusqu'à 39°C voire 40°C localement sont attendus dans le Sud-Ouest et sur une partie de l'arc méditerranéen.

la moitié sud du pays sera concernée par les plus fortes températures, les températures maximales pouvant aller de 31 à 35°C. Des pics allant jusqu'à 39°C voire 40°C localement sont attendus dans le Sud-Ouest et sur une partie de l'arc méditerranéen. Vendredi, le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40°C, voire plus de 40°C localement, sur une partie du Sud-Ouest.

le mercure pourrait atteindre entre 38 et 40°C, voire plus de 40°C localement, sur une partie du Sud-Ouest. Le pic est prévu samedi, une grande majorité du territoire sera concernée par de fortes chaleurs, allant de 35°C à 39°C. Le centre de la France subira les plus fortes températures, allant jusqu'à 40°C, voire plus de 40°C localement.

Météo-France avait estimé mardi que seuls quelques départements pourraient être placés en vigilance orange, mais "cela a été revu la hausse, on est parti sur un scénario plus pessimiste qui induit des températures plus chaudes que ce qu'on prévoyait hier", a précisé à l'AFP Tristan Amm, prévisionniste à Météo-France. Les températures élevées (plus de 35°C) devraient persister jusqu'à dimanche dans le sud et l'est du pays.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix