Canicule : à Nancy, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir

À Nancy, le week-end a été particulièrement chaud. Plus de 35 degrés ce samedi et dimanche relevés dans la cité des Ducs. Alors les Nancéiens ont tout fait pour se rafraîchir.

À Nancy, la canicule a sévi ce week-end. Des températures excédant les 35 degrés ont été relevés dans la cité des Ducs. Alors les Nancéiens ont tout fait pour se rafraîchir. "Le brumisateur c'est mon partenaire de l'été, il dort avec moi, il est partout, dans mon sac", raconte Séverine à France Bleu Sud Lorraine croisée au parc de la Pépinière à Nancy.

Des brumisateurs artificiels dans plusieurs parcs nancéiens

En attendant des équipements plus important, la ville de Nancy a installé dans plusieurs parcs des brumisateurs artificiels. "C'est vraiment bien, ça rafraîchit. On a marché deux kilomètres et puis on a vu le brumisateur, on s'est jeté dessus. Et je crois que ça fait surtout plaisir la petite", raconte Tom venu avec sa famille.

Au milieu du parc, Nathan lui profite de la grande fontaine pour s'amuser avec ses copains. "Je les noie", sourit-il "Je les arrose, je les éclabousse", ajoute le jeune garçon de 13 ans et demi.

"Moi pour me rafraîchir je mange des pastèques, des melons, des fruits avec beaucoup d'eau", note Claudine croisée sur un banc. Et le soleil sera toujours au rendez-vous en ce début de semaine. Météo France annonce 34 degrés en moyenne dans la région.