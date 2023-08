Canicule : ambiance "nuit tropicale" à Perpignan avec 29,1 degrés

Le dernier record de chaleur nocturne à Perpignan remonte à la nuit du 4 au 5 août 2018 avec 30,3 degrés. Mais la nuit de ce dimanche 20 août à ce lundi 21 août a été elle aussi... tropicale. Le mercure n'est pas descendu sous les 29,1 degrés !

Vigilance orange canicule en cours

Le département des Pyrénées-Orientales est en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi, tout comme 49 autres départements français. Sans vent non plus, ce qui rend la chaleur difficilement supportable. Et cette vague de tardive inédite va durer jusqu'en milieu de semaine, avec un pic attendu ce mardi ou ce mercredi selon les prévisionnistes. La prudence et l'hydratation sont donc de rigueur.